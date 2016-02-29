Китай понизил резервные требования для банков ради роста ВВП

Народный банк Китая понизил норму резервирования для всех коммерческих банков страны на 0,5 процентных пункта — с 17,5 до 17%, чтобы стимулировать экономический рост, сообщает Газета.ru со ссылкой на Синьхуа.

"Новые нормативы для китайских банков вступают в силу с 1 марта 2016 года. Решение о снижении норм - первое в этом году", - говорится в сообщении.

"Снижение уровня нормативов должно привести к росту кредитования, повышению ликвидности в финансовой системе страны, а также улучшить плацдарм для проведения структурных реформ", - говорится в сообщении китайского регулятора.

Китайская экономика демонстрирует наименьшие темпы роста с начала XXI века. В 2015 году Нарбанк снижал необходимый норматив резервов пять раз.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году китайская экономика росла минимальными темпами за четверть века. ВВП страны увеличился на 6,9%, потребление энергоносителей выросло только на 0,9%.

По прогнозу Exxon, в период до 2025 года спрос на энергоносители в Китае будет ежегодно расти на 2,2%, что на 10% меньше, чем компания ожидала ранее.

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Консалтинговая компания ESAI Energy выпустила исследование, в котором утверждается, что темпы увеличения спроса на нефть в Китае на период до 2030 года будут более чем в два раза меньше по сравнению с периодом между 2000 годом и настоящим временем.

По мнению аналитиков, если ситуация с китайским спросом сохранится, то в сочетании с перенасыщенностью рынка это поставит под вопрос стабильность нефтегазовых компаний во всем мире.