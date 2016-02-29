Банк России отказался от оптимистического сценария развития экономики

Банк России не просчитывает оптимистичный сценарий, предусматривающий высокие цены на нефть, в новом макроэкономическом прогнозе.

Об этом журналистам сказала Эльвира Набиуллина, выступая на встрече министров финансов и глав Центральных банков стран G20 в Шанхае, сообщает ТАСС.

По ее словам, сейчас в ЦБ уточняют гипотезы по цене на нефть для базового и рискового сценария. Последний вариант предполагает стоимость нефти $25 за баррель.

12 февраля первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявил журналистам, что Банк России может заложить в обновленный рисковый сценарий на 2016 год цену на нефть в $25 за баррель. Базовый сценарий ЦБ может рассчитать исходя из цены $35 за баррель, что сейчас является стрессовым сценарием, пишет РБК.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев говорил, что Банк России пока не видит необходимости пересматривать рисковый сценарий. Отвечая на вопрос, до каких значений может опуститься цена на нефть, Дмитриев сказал: «Таких оценок нет. Мы допускаем, что цена может быть в рамках рискового сценария и ниже заявленных $35 за баррель, но конкретной оценки нет. Для целей сценария такой необходимости нет».

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Базовый сценарий макроэкономического развития Банка России сейчас предполагает, что цены на нефть в 2016 году сохранятся на уровне $50 за баррель. «Но выросла вероятность того, что этого не произойдет и цены останутся ниже на более долгий срок», — говорила Набиуллина в декабре 2015 года. Траектория цен на нефть в третьем квартале находилась между базовым и стрессовым сценарием и вероятность сохранения цен ниже $50 стала выше, добавила она.​