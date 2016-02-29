Кабмин отменил налог на благотворительную помощь участникам АТО

Кабинет министров Украины упразднил взимание подоходного налога с благотворительной помощи участникам АТО и членам их семей, а также существенно расширил перечень товаров и услуг, которые могут быть признаны благотворительной помощью и, таким образом, не повлекут обязанности платить налог на доходы физлиц.

Об этом говорится в правительственном постановлении №112.

"Кабмин упразднил налог на доходы физлиц с благотворительной помощи и снял ограничения с сумм и стоимости благотворительной помощи участникам боевых действий и членам их семей", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Как отмечается в записке, ранее сумма необлагаемой налогом помощи не превышала полутора необлагаемых налогом минимумов.

Теперь, по решению правительства, благотворительной помощью признаются продукты питания, текстиль, включая нитки и ткани, спальные принадлежности, одежда, включая носки, колготки и головные уборы, школьные принадлежности, включая тетради и бумагу, предметы гигиены, включая мыло, фотохимикаты, покрышки и шины, пластмассовая и керамическая посуда, услуги по временному размещению граждан, включая размещение в спальных вагонах и транспортных средствах, услуги столовых, телекоммуникационные услуги, вспомогательное вооружение, включая тепловизоры, оборудование для поиска взрывчатки, фонари, каски и бронежилеты.

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Как сообщал УНИАН, ставка налога на доходы физлиц в Украине с 1 января 2016 года составляет 18%. Необлагаемый налогом минимум доходов в 2016 году составляет 689 гривень.