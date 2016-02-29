Fitch повысило рейтинг Беларуси до "В-"

Рейтинговое агентство Fitch присвоило Беларуси долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом, сообщает Прайм.

Также Fitch присвоило республике краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B" и рейтинг странового потолка "B-".

"Рейтинги Республики Беларусь отражают значительные внешние факторы уязвимости и историю частых кризисов, с одной стороны, и хорошие государственные финансы и структурные индикаторы, с другой, в частности показатели ВВП на душу населения и развития человеческого потенциала на уровне заметно выше, чем у сопоставимых эмитентов", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, внешняя ликвидность является ключевым неблагоприятным фактором кредитоспособности. Общие потребности во внешнем финансировании как процент от валютных резервов составляют 260%, что является самым высоким показателем среди рейтингуемых Fitch стран с развивающейся экономикой. Чистые резервы имеют отрицательное значение. Получение поддержки при определенных ситуациях, как правило от России, позволяет республике сохранять хорошую историю обслуживания внешнего долга.

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Беларуская экономика подвержена частым кризисам, так как мягкая экономическая политика обуславливает растущие внутренние и внешние дисбалансы, что вызывает волатильность роста и инфляции существенно выше медианного уровня у сопоставимых эмитентов, отмечает агентство.