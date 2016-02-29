Эксперты проанализировали выполнение бюджета Украины

Об этом говорится в анализе выполнения сводного, государственного и местного бюджетов Украины, который подготовили эксперты ВОО «Институт бюджета и социально-экономических исследований», опираясь на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины.

За указанный период в государственный бюджет поступило 531,5 млрд грн, что на 176,7 млрд грн, или на 49,8% больше аналогичного показателя предыдущего года. Годовой план выполнен на 103,4%. Перевыполнение плана произошло в части неналоговых поступлений (+25%), в то же время налоговые поступления выполнены на 99,9%, говорится в анализе.

В то же время, как отмечают эксперты, по результатам года было зафиксировано невыполнение годового плана по такой статье, как рентная плата за пользование недрами (-12%).

«В основном это произошло из-за недобора ренты за добычу нефти, поступления от которой составили лишь 45% от запланированного объема. В свою очередь данный факт связан со снижением стоимости нефти на мировых рынках», - говорится в сообщении.

Кроме того, невыполненным на 6% оказался плановый показатель поступлений налога на прибыль предприятий. Отрицательный результат показали предприятия всех форм собственности, кроме государственной.

По остальным основным налоговым источникам наполнения бюджета имело место выполнение или перевыполнение годового планового показателя, следует из анализа. В частности, налог на доходы физических лиц выполнен на 105,8%; НДС с произведенных в Украине товаров и услуг – на 101,9%; акцизный налог – на 105,1%; ввозная пошлина – на 106,6% и тому подобное.

Среди неналоговых источников, которые продемонстрировали рост, эксперты отмечают перевыполнение почти в два раза плана по поступлению дивидендов, начисленных на акции хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность, а также превышение на 1,3 млрд грн плана перечисления средств в государственный бюджет Нацбанком.

Среди других значимых источников неналоговых поступлений эксперты называют плату за выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины, которые обеспечили 9,1 млрд грн. Впрочем, оплата такой лицензии является разовой, поэтому не стоит ожидать значимых поступлений в последующие бюджетные периоды, добавляют они.

"Почти на 40% перевыполнены поступления сборов на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций, в основном за счет уплаты сборов при приобретении права собственности на легковые автомобили, с операций купли – продажи недвижимого имущества (более чем вдвое от запланированного объема по обеим статьям)", - отмечают в обзоре.

Расходы сводного бюджета за 2015 год составили 679,8 млрд грн, что почти на 30%, или на 156,8 млрд грн, больше за соответствующий показатель 2014 года.

«С целью покрытия дефицита Пенсионного фонда для выплаты пенсий за счет средств государственного бюджета в последний месяц 2015 года было перечислено 14,8 млрд грн, что в 15,5 раза или на 13,8 млрд грн, больше, чем за соответствующий период 2014 года. Это связано с выплатой Пенсионным фондом Украины начисленных пенсий за январь 2016 года в декабре 2015 года», - говорится в обзоре.

В декабре 2015 года погашение основной суммы долга государственного бюджета составило 8,4 млрд грн. Погашение внутреннего долга составляет 5,7 млрд грн, внешнего долга – 2,7 млрд грн. Государственные заимствования на финансирование государственный бюджет были осуществлены в объеме 18,6 млрд грн, в том числе в общий фонд – 17,3 млрд грн. На внутреннем рынке было привлечено 9 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа. От внешних источников поступило 9,6 млрд грн, из них в специальный фонд заимствований на финансирование совместных с международными финансовыми организациями проектов развития – 1,4 млрд грн, резюмируют эксперты.

От приватизации государственного имущества за декабрь 2015 года поступило в государственный бюджет 7,1 млн грн.

Общий объем поступлений в местные бюджеты (без учета межбюджетных трансфертов) за 2015 год составил 120,5 млрд грн, что на 19,2% больше аналогичного показателя 2014 года.

За декабрь 2015 года эти поступления составили 12,7 млрд грн, что на 27,5% больше, чем в предыдущем году. Традиционно крупнейшим источником доходов местных бюджетов был налог на доходы физических лиц, отмечают эксперты. Его поступления за декабрь составили 6,7 млрд грн. Местные налоги и сборы поступили в сумме свыше 2 млрд грн.

"В региональном разрезе наибольший темп прироста доходов в декабре наблюдался в Черновицкой области, где он составил 76,1% относительно соответствующего показателя 2014 года. Наименьший прирост доходов было зафиксировано в Черниговской и Кировоградской областях (8,1% и 8,3% соответственно)", - говорится в анализе.

Объемы расходов местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) в 2015 году составили 276,9 млрд грн, что на 23,9% больше за соответствующий показатель 2014 года. Во всех регионах в декабре произошло значительное увеличение расходов, отмечают эксперты. Наибольший темп прироста наблюдался в Львовской области, где объем расходов увеличился в 2,3 раза относительно соответствующего показателя 2014 года.