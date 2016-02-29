В Украине с начала года прикрыли 13 конвертцентров, которые "отмыли" почти 11 миллиардов

16:36, 29 февраля 2016
Финансы
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Государство получило убытки от их деятельности на 1,3 млрд грн.

Фото УНИАН

Государственная фискальная служба Украины в январе-феврале 2016 года остановила деятельность 13 конвертационных центров.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава ГФС Роман Насиров.

“Закончился только февраль, а мы уже имеем с начала года 13 открытых конвертационных центров”, - сказал Насиров.

По данным фискальной службы, конвертационные центры «отмыли» 10,7 млрд грн, и государство получило убытки от их деятельности на 1,3 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в 2015 году остановила деятельность 60 конвертационных центров.

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