НБУ сегодня продал банкам $15 миллионов

Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе продал банкам 15 млн долл. США, или половину анонсированного для продажи объема валюты.

Как сообщается на сайте регулятора, всего банки подали заявки на покупку 19,8 млн долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 27,0866 грн/долл. По минимальному курсу на уровне 27,0500 грн/долл. продано 28% валюты.

Читайте такжеНацбанк рассмотрит вопрос ограничений на валютном рынке на этой неделе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,07/27,17 грн/долл. Средневзвешенный курс по данным НБУ к 12:00 установился на уровне 27,1339 грн/долл.