Средняя зарплата украинцев в январе сократилась на 868 гривень

Средняя заработная плата штатного работника в Украине в январе снизилась на 16,6%, или 868 грн по сравнению с декабрем 2015 года и составила 4362 грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины. Данное значение в 3,2 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 1378 грн.

Пресс-служба отметила, что по сравнению с январем 2015 года средняя заработная плата выросла на 26,3%. Существенную разницу между показателями в декабре 2015 года и январе 2016 года в Госстате объясняют единовременными выплатами, которые, как правило, осуществляются в конце каждого года.

Индекс реальной заработной платы в январе 2016 по сравнению с декабрем 2015 года составил 80,3%, по сравнению с январем 2015 г. - 86,8%.

Самые высокие средние зарплаты в январе зафиксированы в авиационном транспорте – 20,5 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности – 9 тыс. грн, и сфере телекоммуникаций – 8,2 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в январе, был отмечен в сфере почтовой и курьерской деятельности – 2,4 тыс. грн, здравоохранении – 2,9 тыс. грн и отельно-ресторанном бизнесе – 3 тыс. грн.

По данным Госстата, рост средней заработной платы штатных работников по сравнению с декабрем отмечен лишь в сфере телекоммуникаций – на 2,4%. Наибольшее снижение средней зарплаты по сравнению с предыдущим месяцем отмечено в водном транспорте – на 46,6%, в сфере социального страхования – на 32,7% и здравоохранении – на 28,6%.

В Госстате отметили, что указанные данные рассчитаны без учета временно оккупированной Российской Федерацией территории Крыма и части зоны АТО.

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Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата штатного работника в Украине в 2015 году выросла на 30%, а реальная – уменьшилась на 10% по сравнению с 2014 годом. Средняя заработная плата штатного работника в Украине в декабре 2015 выросла на 732 грн по сравнению с ноябрем и составила 5230 грн. По сравнению с декабрем 2014 года средняя зарплата в декабре 2015 года выросла на 30,4%.