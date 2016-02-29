Гривня укрепилась на межбанке до 26,95 за доллар

В понедельник, 29 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,70/26,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0840/29,3530 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,35300/0,3570 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк рассмотрит вопрос ограничений на валютном рынке на этой неделе

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0948 грн/долл., к этому часу заключено 612 сделки на сумму 385,02 млн долл.