Сводный бюджет Украины в январе вышел в плюс 9 миллиардов - эксперты

Сводный бюджет Украины в январе удалось свести со значительным профицитом на уровне 9 млрд грн благодаря низкому уровню финансирования расходов государственного и местных бюджетов.

Такими данными поделились эксперты аналитической группы Case Ukraine в рамках проекта «Цена государства: популярная экономика» в социальной сети Facebook.

Эксперты отметили, что доходы бюджета продолжают стремительно расти. Так, в январе 2016 года доходы сводного бюджета составили 38,1 млрд грн, что на 32,8%, или на 9,4 млрд грн, превышает показатель января 2015 года. Таким образом, за первый месяц текущего года в бюджет поступило 5,6% объемов годового плана. При этом, как отмечается в отчете, в январе не было перечислений прибыли от Национального банка Украины, а также не применялась дополнительная ввозная пошлина. Кроме того, из-за изменения механизма авансовой уплаты и возврата переплаты поступления от налога на прибыль предприятий сократились на 75,6%, до 0,6 млрд грн.

По оценкам Case Ukraine, более половины (53%) чистого прироста доходов обеспечили поступления по НДС, которые выросли на 7,5 млрд грн, а также рост по подоходному налогу на 2,1 млрд грн, акцизному сбору - на 2,1 млрд грн и плате за недра - на 0,9 млрд грн.

Также эксперты отметили, что традиционно для первого месяца года в январе 99,7% расходов бюджетов относятся к текущим: заработная плата с начислениями, социальное обеспечение, платежи по обслуживанию долга, оплата коммунальных услуг. В отчете отмечается, что промедление с расходами в начале года традиционно объясняется задержкой с утверждением порядков распределения средств и выполнения программ, проведением процедур закупок. Кроме того, как отметили эксперты, не исключено, что правительство резервирует средства для выполнения графика погашения долга.

Также сообщается, что по итогам 2016 года ожидается дефицит сводного бюджета на уровне 27 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины по итогам 2015 года сведен с дефицитом в 45,15 млрд грн, что в 1,5 раза меньше дефицита в 72,03 млрд грн годом ранее.

Верховная Рада Украины в ночь на 25 декабря приняла госбюджет на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами в 595 млрд грн, что несколько ниже первоначально заложенного показателя в 601 млрд грн. Бюджет пересчитывался несколько раз – с учетом принятых накануне изменений в налоговое законодательство. Впоследствии министр финансов Наталия Яресько заявляла, что ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не имеет каких-либо замечаний к утвержденному госбюджету.