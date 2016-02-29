Экономика России продолжила падение

Российская экономика снизилась в январе на 2,5% к январю прошлого года, когда падение составило 1,7%, сообщило Минэкономразвития РФ в ежемесячном мониторинге в понедельник.

В декабре 2015 года ВВП упал на 3,5%, пишет Рейтер.

С исключением сезонности ВВП снизился в первом месяце года на 0,1% после нулевого роста в декабре.

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Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение экономики в 2016 году на 0,8% при среднегодовой цене нефти $40 за баррель. Стресс-сценарии министерства, основанные на цене на нефть $30 и $25 за баррель, предполагают падение ВВП в текущем году на 2,5 и 3,2% соответственно, сказал Рейтер источник в правительстве.

В прошлом году российская экономика, по предварительной оценке Росстата, упала на 3,7%.

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По оценкам ЦБР, снижение ВВП РФ в первом квартале составит 1,7-2,5%, а с исключением сезонности - менее 1%.