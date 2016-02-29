Нацбанк немного опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2709.4802 (29 февраля – 2705.4389)

100 EUR – 2950.0820 (29 февраля – 2977.6061)

10 RUR – 3.5698 (29 февраля – 3.6029)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,70/26,95 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0840/29,3530 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,35300/0,3570 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0948 грн/долл., к этому часу заключено 612 сделки на сумму 385,02 млн долл.