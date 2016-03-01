Падение деловой активности в Китае превысило прогнозы экспертов

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале упал на 0,4 пункта и составил 49,0 пунктов, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали отметку 49,3 пункта, сообщает Прайм со ссылкой на данные Государственного статистического бюро КНР.

"В феврале 2016 года индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая составил 49,0 пунктов, что на 0,4 пункта ниже показателя января", - говорится в тексте сообщения.

В то же время, по данным независимого исследования делового издания Caixin, этот индекс составил 48,0 пункта, став самым низким показателем за последние пять месяцев. По данным издания, производители продолжили сокращать количество сотрудников, пытаясь контролировать затраты. При этом общий объем новых заказов в производственном секторе продолжил сокращаться, снизившись в восьмой раз подряд.

"Индекс сигнализировал ключевым категориям, включая выпуск продукции, новые заказы и уровень занятости, что условия ухудшились, наряду с тем, что путь экономики к стабильности остается неровным", - считает главный экономист исследований Caixin Insight Group Хэ Фань.

"Правительству необходимо продолжать реформы, в то же время применять политику умеренного стимулирования и усиливать поддержку экономики за счет других способов, чтобы предотвратить ее резкое падение", - отметил он.

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В январе PMI в промышленности Китая, по данным статистического бюро, составил 49,4 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.