В партии "Видродження" заявили, что реформы в экономике превратят Украину в мощного игрока в ЕС

Сопредседатель парламентской группы "Партия "Видродження" Виктор Бондарь призвал не спекулировать на теме досрочных парламентских выборов, поскольку это, по его мнению, может расшатать политическую ситуацию в Украине.

Об этом он заявил во время выступления лидеров парламентских фракций и групп Верховной Рады Украины в Европейском парламенте в Брюсселе в рамках "Украинской недели".

По его словам, украинское общество, напротив, ожидает реальных реформ и улучшения инвестиционного климата в государстве.

"Вопрос реальных реформ, налоговый и инвестиционный климат, создание рабочих мест – это все то, чего ожидает общество. Инвестиционная привлекательность и перезагрузка правительства до конца года даст возможность Украине стать мощным игроком в европейском сообществе", – сказал Виктор Бондарь.

Проведение "Украинского недели" в Европейском Парламенте Виктор Бондарь назвал "историческим событием", поскольку в эти дни здесь рассматриваются важные вопросы, в частности, в каком направлении двигаться Украине, будет ли преодолен политический кризис, и какими будут дальнейшие шаги.

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Напомним, сопредседатель парламентской депутатской группы "Партия "Возрождение" Виктор Бондарь участвует в совместной трехдневной конференции Европейского Парламента в рамках "Украинской недели" в ЕП, который в этом году проходит в Брюсселе (Бельгия) с 29 февраля по 2 марта.