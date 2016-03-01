Нацбанк сохраняет прогноз инфляции на уровне 12%, консенсус-прогноз составляет 13,4%

Национальный банк Украины сохраняет прогноз инфляции в 2016 году на уровне 12%, в то время как консенсус-прогноз инфляции на 2016 год, составляемый регулятором на ежемесячной основе путем опроса финансовых аналитиков, достигает 13,4%

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на круглом столе по макроэкономическому прогнозированию в Киеве.

"Вчера я смотрел прогноз, который мы делаем, внутренний консенсус-прогноз. На конец года средний консенсус-прогноз (инфляции - УНИАН) - 13,4%", - сказал он.

Позднее в пресс-службе НБУ уточнили, что прогноз инфляции на уровне 12% близок к средним оценкам экспертов, представленным в консенсус-прогнозе.

Ежемесячно НБУ опрашивает финансовых аналитиков – украинских и международных – для оценки рыночного консенсус-прогноза по ключевым макроэкономическим показателям для внутреннего пользования центробанком. В феврале этот консенсус-прогноз показал, что финансовые аналитики в среднем ожидают потребительскую инфляцию на уровне 13,4% на конец 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2015 года, ускорилась до 0,9% с 0,7%, зафиксированных в декабре к ноябрю. В годовом выражении, к январю 2015 года, инфляция в январе 2016 года замедлилась до 40,3% с 43,3%, зафиксированных месяцем ранее.

В Украине в январе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2015 года, зафиксирован нулевой уровень базовой инфляции – показатель роста потребительских цен без учета их краткосрочных неравномерных изменений под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.

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Инфляция в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) ускорилась до 43,3% по сравнению с инфляцией на уровне 24,9% в 2014 году, достигнув максимального значения за последние 20 лет.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.