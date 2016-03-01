Ипотека по-русски: валютные заемщики штурмуют офис путинской "Единой России" в Москве

В РФ валютные ипотечники 1 марта проводят акцию протеста - штурмуют центральный офис «Единой России» в Москве, передает RNS.

Собравшиеся на акцию валютные заемщики сломали стол охраны и сумели пройти сквозь турникет в гардеробное помещение.

Ипотечники скандируют: «Депутатов, депутатов». Депутаты к ним не выходят.

Читайте такжеВ России число просроченных кредитов за год выросло на третьИпотечники передали в приемную «Единой России» коллективное обращение с просьбой принять закон, фиксирующий выплаты по ипотеке согласно рекомендациям ЦБ от января 2015 года (около 40 рублей за доллар. — RNS). Согласно письму, которое не является обязательным для банков, в отношении реструктурированных ипотечных жилищных ссуд банк может принять решение о признании таких ссуд реструктурированными без ухудшения оценки качества обслуживания долга.

Как сообщал УНИАН, российский рубль неустанно падает на фоне снижения цен на нефть. В декабре п.г. Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на 60,5 коп., в результате чего тот достиг рекордного уровня 70,83 руб. Так дорого доллар не стоил ни разу после деноминации рубля в 1998 году. Но уже в январе т.г. курс доллара на Московской бирже взлетел выше 80 руб., курс евро приблизился к 88 руб.