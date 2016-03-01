Украинские банки задолжали НБУ 103 миллиарда гривень

Задолженность банков по кредитам рефинансирования перед Национальным банком Украины по состоянию на 1 февраля составляет 103,1 млрд грн.

Об этом говорится в презентации регулятора, розданной журналистам в ходе пресс-конференции в НБУ.

Согласно информации НБУ, задолженность неплатежеспособных банков составляет 51,154 млрд грн, банков, которые работают в нормальном режиме - 52,034 млрд грн, но в эту сумму включена задолженность государственного "Родовид Банка" в 4,436 млрд грн, который был признан неплатежеспособным 25 февраля.

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Большая сумма задолженности была выдана банкам до 2014 года - 45,189 млрд грн и в первом полугодии 2014 года - 41,420 млрд грн.

Начиная со второго полугодия 2014 года, регулятор выдал банкам 16,579 млрд грн, из которых 4,4 млрд грн были выданы банкам, которые сейчас находятся в Фонде гарантирования вкладов, и 12,2 млрд грн - работающим банкам.

По данным регулятора, выданные кредиты рефинансирования обеспечены залогами, среди которых кредиты юрлиц – 122,854 млрд грн, кредиты, выданные физлицам – 39,209 млрд грн, недвижимость – 59,790 млрд грн, ценные бумаги – 22,916 млрд грн, движимое имущество – 10,852 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины рассчитывает в 2016 году от реализации залогового имущества по кредитам рефинансирования получить 12,8 млрд грн. В прошлом году регулятор реализовал залогового имущества на 1,1 млрд грн.