Минфин начинает поиск "мертвых душ" среди получателей соцвыплат

Министерство финансов Украины впервые за годы независимости нашей страны начинает комплексную системную проверку (верификацию) получателей социальных выплат, сообщила сегодня журналистам министр финансов Украины Наталия Яресько.

"Верификация это ни в коем случае не отмена соцвыплат. Она не угрожает честным гражданам. Наша цель – выявить мошенников и тех, кто явно не имеет права на получение такой социальной помощи. Верификация не создаст дискомфорта гражданам", - заверила Яресько.

Также она отметила, что процесс верификации не предусматривает штрафы и предполагает исключительно анализ данных, полученных из разных источников. По ее словам, при выявлении отклонений Минфин сообщит о них соответствующему профильному министерству, которое и примет решение о приостановке тех или иных выплат.

Яресько сообщила, что в прошлом году Минфин уже провел "пилотный" проект в отношении переселенцев, который позволил сохранить бюджету страны более 1 миллиарда гривень, получаемых с использованием схем.

"Мы нашли 1 800 лиц, получающих помощь, у которых были паспорта, где было указано, что им от 100 до 120 лет. Даже в Украине это невозможно", - сказала она, подчеркивая, что настоящие переселенцы даже не заметили "пилотный" проект Минфина.

Министр подчеркнула, что с учетом расходов Пенсионного фонда, в 2016 году государство потратит свыше 350 миллиардов гривень по всем программам социальной поддержки, потому очень важно, чтобы в условиях ограниченных возможностей бюджета социальную помощь получали те, кто в ней действительно нуждается. Ссылаясь на опыт подобных регулярных проверок в других странах, Яресько сообщила, что в некоторых странах после верификации выявлено до 30% некорректных выплат.

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"По нашим оценкам, благодаря верификации, потенциальная экономия для бюджета в 2016 году может составить минимум 5 миллиардов гривень. Ключевое задание верификации – помочь выявить среди получателей соцпомощи мошенников и "мертвые души", и тем самым обеспечить эффективное использование средств налогоплательщиков", - резюмировала Яресько.

Как сообщил присутствующий на презентации проекта Минфина по верификации социальных выплат и пенсий заместитель министра финансов Роман Качур, процесс верификации уже стартовал, и уже сейчас есть первые результаты, и Минфин ожидает, что он завершится до 1 июля.

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Как сообщал УНИАН, Минфин намерен провести аудит и верификацию социальных выплат и их получателей для оптимизации системы социальной защиты и социального обеспечения граждан. По словам министра финансов Натальи Яресько, проверка необходима для выявления злоупотреблений, "мертвых душ" и несоответствий критериям получения социальной помощи.

По информации Минфина, верификация будет проводиться электронными и телефонными средствами и не создаст никакого дискомфорта для граждан, а сотрудничая в рамках процесса верификации с банками министерство будет выяснять только минимальный набор данных и будет использовать эти данные в работе как служебную конфиденциальную информацию.

В ходе верификации Минфин намерен удостовериться, действительно ли все те средства, которые сегодня выделяются Пенсионным фондом и другими социальными учреждениями страны, получают настоящие пенсионеры, настоящие граждане, а не "мертвые души" или мошенники, что позволит направить финансовую поддержку от государства действительно нуждающимся гражданам.

Кабинет министров Украины принял последние четыре постановления, необходимые для запуска процесса верификации получателей социальных выплат, 18 февраля.