Гривня теряет позиции: на межбанке 27,13 за доллар

Во вторник, 1 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,06/27,13 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,40/29,47 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3660/0,3680 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,0531 гривни/доллар, к этому часу заключены 54 сделки на сумму 16,47 миллиона долларов.