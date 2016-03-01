Минфин о сотрудничестве с МВФ: работаем над меморандумом, точных дат пока нет

В настоящее время профильные министерства Украины продолжают согласовывать окончательный текст обновленного Меморандума с Международным валютным фондом, и окончательных сроков завершения этого согласования и подписания меморандума нет.

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Украины Роман Качур

«На сегодняшний день ведется работа относительно окончательного текста меморандума. Каждое профильное министерство пересматривает свою часть и уточняет формулировку. Как только этот процесс будет завершен, меморандум будем подписывать», - сказал Качур.

По его словам, окончательного дедлайна для завершения этого процесса и подписания меморандума нет, при этом текст должен быть согласован всеми сторонами. «Нет согласованного текста – нет подписанного документа. В меморандуме есть конкретные позиции, которые предложены МВФ по результатам их анализа, поэтому каждое профильное министерство должно принять для себя решение, согласовывать его или нет», - добавил он.

Также Качур сообщил, что принципиальной была позиция МВФ о принятии сбалансированного бюджета Украины, который уже принят и соответствует требованиям Фонда.

«Мы не готовы назвать точную дату подписания меморандума, а транш будет только после его подписания. Мы не видим возможности работы украинского правительства и Минфина без программы поддержки МВФ», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ обсуждают широкий круг вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 млрд долл. от МВФ, а также еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи в виде гарантий от правительства США, кредитных траншей от Европейского Союза и Всемирного банка.

Одним из факторов, которые привели к приостановке работы по меморандуму, стали разговоры о возможной отставке правительства, которая обсуждается с начала года. Также 10 февраля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что Фонду будет сложно продолжать сотрудничество с Украиной, если страна не вернется на путь реформ и не покажет ощутимых результатов в борьбе с коррупцией.