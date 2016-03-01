20 украинских компаний попали в список самых быстрорастущих бизнесов Европы

20 украинских компаний попали в рейтинг ТОП-5000 самых быстрорастущих частных компаний в Европе за 2016 год.

Об этом сообщило американское издание о предпринимательстве Inc. в своем ежегодном рейтинге «Inc. 5000 Europe», опубликованном на официальном сайте издания.

Как сообщает Inc., в ТОП-20 самых динамично развивающихся компаний вошло украинское IT-предприятие Clickky, специализирующееся на мобильной и интернет-рекламе, социальных медиа и продвижении мобильных приложений. Согласно данным издания, компания Clickky за последние три года выросла на 1498% и заняла 11 место в рейтинге.

Кроме того, на 299 месте рейтинга расположился украинский дистрибутор международных компаний – производителей семян «Империя-Агро» (темпы роста 509%), на 1428 месте - одна из крупнейших украинских компаний экспресс-доставки «Новая почта» (231%) и на 3542 месте - дочка швейцарской фармацевтической компании «Рош Украина» (128%).

Clickky оказалась единственной украинской IT-компанией в списке, остальные компании представляли отечественный агросектор, строительный бизнес, фармацевтику, энергетику и ряд других отраслей экономики.

В аналогичном рейтинге за 2015 год ни одной украинской компании представлено не было.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году поднялась на 13 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка - Doing Business, заняв 83 место. Эксперты Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, является упрощение регистрации бизнеса. В то же время, проблемными для бизнеса в Украине остаются подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.

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В декабре прошлого года Кабмин утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году - войти в ТОП-20.