Нацбанк в феврале для поддержки гривни продал $181 миллион

Национальный банк Украины на аукционах по продаже валюты в феврале продал банкам 181 миллион долларов, купил у банков - 22,2 миллиона долларов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Согласно данным НБУ, наибольший объем валюты регулятор продал 16 февраля - 49,8 миллиона долларов.

Читайте такжеНацбанк заявил о достаточных финансовых ресурсах для поддержки гривни

Как сообщал УНИАН, 1 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины составляли 25,50/25,65 гривни/доллар, а к 29 февраля котировки гривни снизились до 26,70/26,95 гривни/доллар.