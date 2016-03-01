Россияне не верят в укрепление рубля – ждут нового падения курса

Курс российского рубля в ближайшие месяцы, вероятно, будет снижаться. Такое мнение выразили участники опроса ВЦИОМ, пишет Slon.ru.

По мнению опрошенных россиян, через три месяца курс доллара составит 84 рубля за доллар. Через год, считают жители РФ, доллар будет стоить 83 рубля.

Более половины россиян (57%) при этом заявили, что хранят сбережения в национальной валюте. О сбережениях в долларах и евро рассказали лишь 3% и 2% соответственно. У 39% жителей РФ, по их словам, вообще нет сбережений.

О том, что они следят за валютными курсами, заявили 56% опрошенных. Это меньше, чем месяцем ранее (63%) и меньше, чем в начале 2015 года.

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1 марта курс доллара на Московской бирже впервые с начала января упал ниже 74 рублей, курс евро – ниже 81 рубля. Это происходит на фоне роста цен на нефть: Brent торгуется выше $36 за баррель.