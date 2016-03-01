Платежный баланс в январе сведен с профицитом $120 миллионов

Платежный баланс Украины в январе 2016 года сведен с профицитом 120 миллиона долларов против дефицита в 890 миллионов гривень по итогам января 2015 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Дефицит текущего счета платежного баланса в январе составил 379 миллионов долларов против дефицита в 288 миллионов долларов за аналогичный период прошлого года.

Чистые заимствования от внешнего мира в январе составили 380 миллионов долларов, чистый приток средств на финансовый счет составил 500 миллионов долларов.

По оценкам регулятора, увеличение прямых иностранных инвестиций в январе составило 23 миллиона долларов, средства были направлены в другие секторы экономики.

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Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины по итогам 2015 года вернулся из дефицитного в профицитное состояние, и положительное сальдо составило 849 миллионов долларов США против отрицательного сальдо в 13,3 миллиарда долларов США в 2014 году.