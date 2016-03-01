Вкладчикам банка "Финансы и кредит" возобновят выплаты с 3 марта

Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновляет массовые выплаты вкладчикам ликвидируемого банка "Финансы и Кредит" с 3 марта 2016 года, сообщается на сайте фонда.

Ранее, с 23 декабря 2015 года до 3 февраля 2016 года, фонд проводил выплаты вкладчикам банка через "Ощадбанк", "Альфа-Банк" (Украина), банк "Пивденный" и ПУМБ и обещал впоследствии возобновить выплаты после технологического перерыва.

Согласно обновленным данным, вкладчики банка "Финансы и Кредит" могут до 13 апреля 2016 года получить возмещение по общему реестру вкладчиков через учреждения этих же банков - "Ощадбанк", "Альфа-Банк" (Украина), банк "Пивденный" и ПУМБ – в зависимости от своего адреса в договоре вклада или банковского счета.

Также сообщается, что вкладчикам, которые не обратятся за возмещением в банк-агент до 13 апреля 2016 года включительно, будет проводиться возмещение по результатам рассмотрения их индивидуальных письменных обращений в Фонд до дня внесения записи о ликвидации банка в Единый государственный реестр юридических лиц.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и Кредит". Временная администрация Фонда гарантирования работала в банке с 18 сентября на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

В 2015 году НБУ предоставил банку два стабилизационных кредита - на 700 миллионов гривень в феврале и на 750 миллионов гривень в июне, а 19 августа подтвердил выполнение банком "Финансы и кредит" плана капитализации в рамках программы финансового оздоровления.

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Банк "Финансы и Кредит" (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании "Аскания" (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.