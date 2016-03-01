Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе вырос на треть

Дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января 2016 года составил 580 млн долл., что на 35,5% больше дефицита за январь 2015 года в 428 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, экспорт в январе 2016 года составил 1,846 млрд долл., сократившись по сравнению с январем 2015 года на 32,1%, импорт сократился на 22,9% - до 2,426 млрд долл.

Экспорт в страны СНГ в январе 2016 года против января 2015 года сократился на 46,2% - до 245 млн долл., в том числе экспорт в Россию сократился на 48% - до 121 млн долл., импорт из стран СНГ сократился на 41,5% - до 590 млн долл. Экспорт в Европу сократился на 6,3% - до 768 млн долл., импорт из Европы сократился на 14,3% - 949 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами Украины по итогам 2015 года составил 632,5 млн долл. против дефицита в 527 млн грн по итогам 2014 года. В 2015 году по сравнению с 2014 годом экспорт товаров из Украины снизился на 29,3% - до 38,135 млрд долл., импорт - на 31,1%, до 37,502 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,02 (в 2014 году – 0,99). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 217 стран мира.