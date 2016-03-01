Минфин ведет переговоры с ЕБРР и МФК о вхождении в капитал госбанков

Министерство финансов Украины ведет предварительные переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, а также Международной финансовой корпорацией о вхождении этих организаций в капитал государственных банков, включая «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк».

Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Артем Шевалев после круглого стола по макроэкономическому прогнозированию в Киеве.

“В первую очередь речь идет о ЕБРР и МФК. Предварительные (переговоры идут - УНИАН), потому что это процесс, первый этап которого должен пройти в середине 2018 года, поэтому определенное время у нас есть. Но уже подготовительные дискуссии происходят, и уже была встреча с ЕБРР по этому вопросу”, - сказал он.

При этом Шевалев отметил, что вхождение в капитал госбанков требует значительной законодательной работы.

“Мы все понимаем, что должно быть несколько очень серьезных изменений в законодательном поле”, - подчеркнул заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в рамках утвержденной правительством стратегии для государственных банков анонсировало выход из их капитала. В том числе приватизация двух крупнейших государственных банков - «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» - начнется в середине 2018 года, когда правительство планирует продать 20% акций этих банков. Также Минфин намерен полностью выйти из капитала остальных госбанков, в том числе путем их ликвидации, уже до конца 2017 года.

Доля государственных банков в банковской системе Украины составляет около 30%. В частности, государство через Министерство финансов владеет тремя из крупнейших по объему активов фунучреждениями - «Укрэксимбанком», «Ощадбанком» и «Укргазбанком», а также «Украинским банком реконструкции и развития», «Земельным банком» и санационным «Родовид Банком».