Гривня закрыла межбанк на уровне 27,19 за доллар
18:33, 01 марта 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4410/29,5200 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 27,0851 грн/долл. / Фото УНИАН
Во вторник, 1 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,19 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4410/29,5200 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,36400/0,36600 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0851 грн/долл., к этому часу заключено 537 сделок на сумму 291,43 млн долл.
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