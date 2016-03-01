Гривня закрыла межбанк на уровне 27,19 за доллар

Во вторник, 1 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,19 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4410/29,5200 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,36400/0,36600 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0851 грн/долл., к этому часу заключено 537 сделок на сумму 291,43 млн долл.