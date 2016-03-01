НБУ хочет взыскать с владельцев пяти неплатежеспособных банков 11,5 миллиарда

Национальный банк Украины намерен взыскать с собственников пяти неплатежеспособных банков, которые выступали как поручители по выданным регулятором их банкам кредитам рефинансироания, 11,5 млрд грн задолженности.

Об этом говорится в презентации Нацбанка, розданной журналистам в ходе пресс-конференции в НБУ.

В частности, Нацбанк намерен взыскать с Константина Жеваго, выступившего поручителем банка «Финансы и кредит», 1,45 млрд грн, с Олега Бахматюка, выступившего поручителем банков «Финансовая инициатива» и «VAB банка», – 4 млрд грн и 4,55 млрд грн соответственно, с Леонида Климова, поручителя «Имексбанка», – 694,852 млн грн, с Николая Лагуна, поручителя "Дельта Банка", – 766,848 млн грн.

Читайте такжеУкраинские банки задолжали НБУ 103 миллиарда гривень

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины рассчитывает в 2016 году получить от реализации залогового имущества по кредитам рефинансирования 12,8 млрд грн.