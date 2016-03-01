Гривня с начала года девальвировала к доллару на 13,4%

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 25 февраля с начала года девальвировала к доллару США на 13,4% - до 27,2 грн/долл.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за февраль, опубликованном на сайте регулятора.

По оценкам НБУ, девальвационное давление на валютный рынок в начале текущего года определяли сочетание фундаментальных факторов, включающих неблагоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру для украинского экспорта, ограничения в торговле с Россией и транзиту по ее территории, а также ситуативных факторов, таких как большое количество праздников в январе, несоответствие рабочих и праздничных дней в Украине и США, развертывание политического кризиса в Украине и традиционно высокие бюджетные расходы в конце года.

НБУ напомнил, что для снижения чрезмерной волатильности на валютном рынке с начала года проводил аукционы как по покупке, так и по продаже валюты. В том числе в феврале регулятор преимущественно продавал валюту, и сальдо операций по состоянию на 25 февраля составило 113,8 млн долл. США.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня в феврале 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21,5-23,5 грн/долл. и удерживалась в этом коридоре более 9 месяцев.

С середины января 2016 года котировки гривни к доллару США сдвинулись в сторону снижения – до 24-25 грн/долл. в январе и до 26-27 грн/долл. в феврале, а курсы наличного и «черного» рынков достигали 27-29 грн/долл.

Сегодня, 1 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,19 грн/долл. Средневзвешенный курс, по данным НБУ, к 17:00 установился на уровне 27,0851 грн/долл.