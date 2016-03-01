Нацбанк упростил для граждан правила отправки переводов за рубеж

Национальный банк Украины упростил проведение переводов за пределы Украины для физических лиц-резидентов.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №123, вступающее в действие завтра, 2 марта.

Как отмечается в сообщении НБУ, постановление четко определяет круг лиц, которые относятся к родственникам, для целей переводов за рубеж. Среди этих лиц отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, внуки, правнуки, брат, сестра (полнородные и нет), двоюродные братья и сестры, тетя, дядя, племянница, племянник, усыновитель, усыновленный, опекун или попечитель, лицо под опекой или попечительством, муж, жена.

Также НБУ смягчил отдельные требования к подтверждающим документам, которые граждане должны предоставить в банк, разрешив предоставлять распечатки из интернета для переводов за пределы Украины на различные цели в сумме свыше эквивалента 15 тыс. грн. В частности, речь идет о переводах на оплату лечения в медучреждениях другого государства, транспортировку больных, обучение, приобретение литературы и подписных изданий.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2016 году планирует постепенно отменять введенные в 2014-2015 годах валютные ограничения в соответствии с темпами реализации предварительных условий, предусмотренных в «дорожной карте», согласованной с Международным валютным фондом.