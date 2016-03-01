Дорогая весна: что в Украине подорожает с 1 марта

В Украине сегодня, 1 марта, состоялся очередной этап повышения тарифов на электроэнергию для населения, а также вступает в силу повышение акцизов на алкоголь и топливо.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 марта 2016 года повысила минимальный тариф на электроэнергию для населения на 25% - до 57 копеек за кВт-ч.

Двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения комиссия утвердила еще в феврале 2015 года.

Согласно документу, минимальный тариф устанавливается на месячный объем потребления электроэнергии 100 кВт-ч. Весь объем свыше 100 кВт-ч отпускается по тарифу 99 копеек за кВт-ч. Если месячное потребление электроэнергии превышает 600 кВт-ч, то устанавливается тариф 156 копеек за кВт-ч за превышенный объем.

Следующий этап повышения тарифов на электроэнергию для населения начнется 1 сентября 2016 года.

Как сообщал УНИАН, к марту 2017 года потребители электроэнергии будут разделены на две группы: с объемом потребления до 100 кВт-ч в месяц и с объемом потребления свыше 100 кВт-ч в месяц. Для первой группы потребителей стоимость электроэнергии в марте 2017 года составит 0,9 гривни за кВт-ч. Для второй группы – 1,68 гривни за кВт-ч.

Также с 1 марта вступили в силу новые, повышенные в полтора-два раза акцизы на алкогольные напитки крепостью более 8,5%. С сегодняшнего дня должны вырасти акцизы на крепкие напитки, которые продаются с акцизной маркой: водку - до 105,8 грн за 1 л 100% спирта (в 1,5 раза), крепленые вина и вермуты - 7,16 грн за 1 л напитка (в 2 раза), игристые вина - до 10,4 грн за 1 л напитка (в 2 раза). Таким образом, полулитровая бутылка водки в розничной продаже будет стоить не менее 70-75 гривень, отмечают эксперты.

С сегодняшнего дня в Украине также вступают в силу новые акцизные ставки на топливо. С 1 марта по-новому начали вычислять ставку акцизного сбора - не в евро за одну тонну, а за одну тысячу литров. Одновременно с этим должен произойти переход на электронное декларирование акцизных накладных на горючее.

Первое, и второе связано с переходом на евростандарты при уплате налогов. С 1 марта акцизный налог на бензин и дизтопливо составит 171,5 евро/кубометр, тогда как с 1 января этого года он составлял 228 евро за тонну (до 1 января 2016 года акциз на бензин составлял 202 евро за тонну).

Участники рынка подчеркивают, что на конечные цены на топливо одновременно влияют две тенденции – повышение акцизов и падения цен на нефть, а следовательно нельзя говорить об однозначном повышении цен вместе с новыми акцизами.

Кроме того, с апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения и теплокоммунэнерго планируют повысить на 53%, до 5 тысяч 500 гривень с НДС за тысячу кубометров с 3 тысяч 600 гривень с НДС.