Deutsche Bank: из Китая за полгода тайно вывели почти $330 миллиардов

Аналитики Deutsche Bank считают, что в период с августа 2015 по январь 2016 года из Китая могло быть незаконно выведено около $328 млрд, передает RNS.

«Предоставление неточной информации об импорте и экспорте является ключевым способом ухода от контроля капитала. Согласно официальной банковской статистике, Китай заплатил за импортированные в 2015 году товары $2,2 трлн, однако на таможне был зафиксирован импорт в объеме лишь $1,7 трлн. Этот разрыв растет, когда рынок ожидает ослабления юаня», — считают эксперты.

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Аналитики Deutsche Bank обращают внимание на то, что китайские власти в последние несколько месяцев попытались усилить контроль над движением капитала, однако темп сжатия валютных резервов не замедлился, «что свидетельствует о том, что власти сами, возможно, не знают, каким образом капитал покидает страну».

Напомним, агентство Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая до «негативного».