Украина выплатила первый купон по реструктуризированным евробондам – источник

Украина выплатила первый купон по еврооблигациям, выпущенным в декабре 2015 года в рамках долговой операции, сообщил УНИАН информированный источник на долговом рынке.

По информации собеседника агентства, Министерство финансов Украины вчера завершило подготовку необходимых документов, а сегодня перечислило средства на счета держателей ценных бумаг.

Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. 27 августа прошлого года. После этого 14 октября в Лондоне состоялось собрание с кредиторами, на котором более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с предложенными условиями.

Для обмена реструктуризированных облигаций правительство выпустило новые евробонды на общую сумму 11,95 млрд долл. с погашением 1 сентября 2019-2027 годов и доходностью 7,75% годовых. Также правительство выпустило государственные деривативы, привязанные к росту ВВП, на условную сумму 2,9 млрд долл., выплаты по которым будут проводиться при условии достижения Украиной определенных макропоказателей развития экономики.

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Переговоры с кредиторами продолжались 8 месяцев, и в результате долговой операции Украина сэкономила на долговых выплатах 3 млрд долл. уже в 2015 году, а также перенесла выплату еще 8,5 млрд долл. на период после 2018 года.