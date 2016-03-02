Минфин похвастался: дефицит госбюджета в прошлом году составил только 57% от ожидаемого

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2015 года на уровне 45,2 млрд грн составил 57,4% годового планового показателя с изменениями на уровне 78,6 млрд грн.

Об этом сообщается в отчете Министерства финансов Украины о выполнении госбюджета за 2015 год, опубликованном в газете «Урядовый курьер» от 2 марта.

В отчете отмечается, что уровень годового дефицита госбюджета на 32,9 млрд грн ниже аналогичного показателя за 2014 год на уровне 78,1 млрд грн.

Минфин напомнил, что в 2015 году правительство привлекло 514,1 млрд грн государственных заимствований, в том числе 415,1 млрд грн внешних.

Также в прошлом году правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 75 млрд грн, в том числе для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц - на 41,5 млрд грн, для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины» - на 29,7 млрд грн, для докапитализации «Укргазбанка» - на 3,8 млрд грн и непосредственно для финансирования госбюджета - на 23,9 млрд грн.

Сообщается, что Минфин планирует 18 марта публично представить отчет о выполнении госбюджета за 2015 год.

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Как сообщал УНИАН, по информации Государственной казначейской службы, госбюджет Украины по итогам 2015 года сведен с дефицитом в 45,15 млрд грн, что в 1,5 раза меньше дефицита в 72,03 млрд грн годом ранее. Доходы государственного бюджета за 2015 год составили 534,648 млрд грн, расходы - 576,848 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2015 год предполагал доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы – 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 4,1% ВВП, потолок госдолга – 1,394 трлн грн.