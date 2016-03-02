Гривня укрепилась на межбанке до 26,65 за доллар

В среду, 2 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,50/26,65 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7630/28,9200 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3570/0,3600 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,8629 грн/долл., к этому часу заключена 201 сделка на сумму 82,10 млн долл.