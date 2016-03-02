"Альфа-групп" отказалась от покупки дочернего банка Raiffeisen Bank

Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая "Альфа-Банком", отказалась от покупки банка ZUNO у международной финансовой группы Raiffeisen Bank International.

Как сообщается на сайте Raiffeisen Bank International, группа объявила о продаже дочернего банка ZUNO в сентябре 2015 года, однако покупатель отказался от сделки по причинам, не зависящим от объекта продажи.

Также сообщается, что RBI планировал продажу банка Zuno во избежание дублирования функций в рамках группы и рассматривает возможность дополнительных внутренних и внешних шагов в отношении банка, включая его полную интеграцию в другие структуры группы или частичную продажу.

По информации RBI, по состоянию на 31 декабря 2015 года в банке Zuno работало около 200 сотрудников, при этом банк продолжает расширять клиентскую базу в Чехии и Словакии, насчитывающую 255 тысяч клиентов. Банк управляет депозитами клиентов в объеме около 775 миллионов евро и нарастил кредитный портфель клиентов до 75 миллионов евро.

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Справка УНИАН. Холдинговая компания ABH Holdings S.A. в Украине владеет дочерним банком "Альфа-Банк", одним из крупнейших финучреждений Украины по объему активов. В январе этого года компания подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 100% акций "Укрсоцбанка". Закрытие сделки ожидается в 2016 году.

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Международная финансовая группа Raiffeisen Bank International AG в Украине представлена дочерним банком "Райффайзен Банк Аваль", также одним из крупнейших по объему активов в стране.