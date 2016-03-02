Яценюк обвинил ряд компаний в срыве тендеров на питание для военных

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил заместителю министра экономического развития и торговли Украины Максиму Нефедову провести проверку тендеров, которые организовывает Министерство обороны в сфере обеспечения Вооруженных сил Украины продуктами питания.

Об этом глава правительства сказал в ходе заседания Кабмина.

По словам Яценюка, есть ряд компаний, которые многие годы занимаются поставкой продуктов питания по теневым схемам и по завышенным ценам и сейчас они начали кампанию по срыву тендера, общий объем которого составляет 3,5 миллиарда гривень.

"Это вопрос национальной безопасности, - сказал Яценюк. - Я не допущу того, чтобы компании, которые "кормили" еще российский черноморский флот, дальше продолжали высасывать деньги из бюджета и некачественно кормить украинскую армию. Я прошу Максима Нефедова, его группа работала над законом, Министерство обороны, МВД, СБУ, Госфискальную службу незамедлительно принять меры для проведения прозрачного тендера. В случае, если будут доказаны факты сознательного затягивания тендерных процедур, начать уголовное расследование в отношении чиновников и компаний, которые хотят сорвать обеспечение украинской армии и протянуть следующую коррумпированную схему".

Яценюк подчеркнул, что ситуацию необходимо рассмотреть сразу же после заседания правительства.

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Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что отбор поставщиков продуктов питания для украинской армии, с которыми будет сотрудничать Министерство обороны, будет осуществляться на электронных торгах с участием представителей средств массовой информации.

По словам Полторака, такой прозрачный, непредвзятый и справедливый подход даст положительный результат и наши военнослужащие будут питаться достойно.

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Вместе с тем, Полторак сообщал, что некоторые поставщики, которым не нравятся изменения, лоббируют свои интересы через народных депутатов и заангажированные средства массовой информации.