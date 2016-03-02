Путин жертвует рублем ради роста золотовалютных резервов - Bloomberg

Россия погрязла в самой длинной рецессии за последние два десятилетия, и для нее нет пока хороших экономических новостей. Но есть один показатель, который стабильно растет, это самое главное для президента РФ Владимира Путина - золотовалютные запасы, пишет агентство Bloomberg.

На 19 февраля российские золотовалютные запасы составили 379 миллиардов долларов, на 29 миллиардов больше, чем при минимальных значениях в апреле.

В то время как Китай и Саудовская Аравия уже потратили десятки миллиардов долларов, чтобы укрепить свою валюту, Цетробанк РФ ведет линию политики невмешательства.

В конце 2014 года российские власти потратили 67 миллиардов долларов на неудачную попытку стабилизировать курс рубля, после чего больше не было потрачено на это ни копейки. Более того было даже куплено больше иностранной валюты прошлой весной.

Заместитель главы ЦБ Дмитрий Тулин подчеркнул, что "сколько бы ни было потрачено из валютных резервов на стабилизацию рубля, добиться этого не получится.

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Чуть больше года назад Путин сменил свою позицию и решил любой ценой экономить деньги Кремля. Он предположил, что золото и твердая валюта станут лучшей финансовой гарантией РФ. Следовательно, обменный курс был принесен в жертву, а попытки укрепить рубль Путин признал "прожиганием резервов", передает ZN.UA.

Как отмечается в статье, в момент прихода Путина к власти резервы РФ составляли только 13 млрд долларов. Внешний долг был выплачен, а уже в 2008 году Россия вышла на третье место по размеру золотовалютных запасов после Китая и Японии.