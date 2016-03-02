Sberbank CIB прогнозирует очередное падение российского рубля

В России весной доллар может подорожать до 80–82 руб., заявил на брифинге в среду, 2 марта, старший стратег Sberbank CIB Владимир Пантюшин. Ослабление рубля спровоцирует новый цикл снижения цен на нефть, который может начаться уже во втором квартале 2016 года.

«В этом случае рубль снова начнет падать. Но мы не ожидаем, что доллар укрепится далеко за 80–82 руб.», — сказал он, передает РБК.

По мнению Пантюшина, рост цен на нефть, который наблюдается сейчас, и соответствующее укрепление рубля носят временный характер. Планы по заморозке добычи нефти не дадут ощутимого эффекта, потому что в мире по-прежнему предложение черного золота превышает спрос, добавляет он.

Дополнительным фактором давления на рубль является ожидаемое повышение ставки ФРС, говорит Пантюшин. «В случае повышения, думаю, будет мало валют, которые не упадут по отношению к доллару», — считает он.

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Прямым следствием девальвации рубля является рост инфляции. В Sberbank CIB ожидают, что к концу года инфляция составит около 8,5%. По его словам, влияние девальвации рубля на инфляцию постепенно нивелируется, однако во втором-третьем квартале 2016 года она снова будет толкать цены вверх. Эксперт отметил, что на пике девальвации вклад «валютной составляющей» в инфляцию составлял 50%.

Доллар стоил 84 руб. и выше 21 января, когда цена российской нефти Urals опускалась ниже $25 за барр. Но после этого нефть на мировом рынке укрепилась, а с ней и рубль (корреляция рубля и нефти, по данным Bloomberg, сейчас составляет около 77%).

В среду, 2 марта, к 13:40 мск доллар вырос на 62 коп., до 74,01 руб. Евро с начала торгов вырос на 67 коп., до 80,44 руб. В это же время стоимость барреля нефти снижалась на 1%, Brent торгуется на уровне $36,49.

Россияне ожидают, что к концу весны доллар будет стоить 84 руб., следует из данных ВЦИОМ. ​Через три месяца доллар будет стоить 84 руб., а через год — 83 руб., полагают участники опроса, организованного Всероссийским центром изучения общественного мнения в конце февраля. Опрошены были 1600 человек в 130 населенных пунктах. На фоне фактического роста курса доллара сформировались ожидания дальнейшей девальвации в ближайшие месяцы, отмечают авторы обзора ВЦИОМ.