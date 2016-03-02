Кабмин намерен подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией

Кабинет министров Украины в 2016 году планирует завершить переговоры с Турцией о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) и заключить соответствующее соглашение, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства в среду.

"Нам нужно с турецкими друзьями найти взаимопонимание с тем, чтобы в этом году подписать ЗСТ", - сказал он.

Читайте такжеУкраина и Турция намерены в марте возобновить переговоры о зоне свободной торговли

Как сообщал УНИАН, Украина направит торговую миссию в Турцию во второй половине 2016 года, а также интенсифицирует переговоры о создании зоны свободной торговли с этой страной.

Ранее Украина и Турция подтвердили стремление расширить и углубить торгово-экономические отношения в рамках стратегического партнерства и заключения сбалансированного, взаимовыгодного соглашения о зоне свободной торговли, а также определили дальнейшие шаги по организации переговорного процесса.

Читайте такжеПосол Турции в Украине объяснил почему его страна хочет вступить в ЕС

Экспорт товаров из Украины в Турцию по результатам января-сентября 2015 года составил 2,1 миллиарда долларов, тогда как импорт из Турции в Украину за аналогичный период составил 0,6 миллиарда долларов.