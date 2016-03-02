Розенко утверждает, что около 40% переселенцев получают соцвыплаты незаконно

По оценкам Службы безопасности Украины, 30-40% переселенцев получают социальные выплаты незаконно, поскольку получают деньги в Украине, а проживают на территории так называемых ЛНР и ДНР, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства.

"Еженедельно СБУ задерживает курьеров с кучей карточек и денег, которые перевозят на неподконтрольную территорию. С начала года правоохранители изъяли наличных в разной валюте на общую сумму около 35 миллионов гривень", - цитирует Розенко пресс-служба.

По его словам, эти деньги могут прямо или опосредованно попасть к боевикам.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, по украинскому законодательству получать социальную помощь могут лишь те, кто выехал с оккупированных территорий или зоны проведения АТО и зарегистрировался на подконтрольной Киеву территории.

В то же время, многие переселенцы зарегистрировались, но продолжают проживать на неподконтрольных украинской власти территориях. Также в Минсоцполитики сообщают о случаях злоупотреблений со стороны чиновников при оформлении документов для получения помощи переселенцами.

"На теме оформления помощи переселенцам построены огромные преступные схемы, где крутятся многомиллиардные суммы. Работа, которую сегодня проводит Минсоцполитики с СБУ, направлена на ликвидацию этих схем, за счет которых средства украинского бюджета, предназначенные для социальной защиты переселенцев, оседают в карманах чиновников или террористов", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

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Как сообщал УНИАН, министр социальной политики Украины Павел Розенко настаивает на привлечении к уголовной ответственности чиновников всех уровней, которые задействованы в организации преступных схем оформления соцвыплат для псевдопереселенцев.

Минсоцполитики в 2015 году прекратило выплаты пенсий более 180 тысячам из 1,1 миллиона пенсионеров-переселенцев на основании информации, полученной от Службы безопасности и полиции. В конце февраля 2016 года в ведомстве заявили, что совместно со Службой безопасности Украины проверяют правомерность начисления выплат около 350 тысячам переселенцев.

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По состоянию на 29 февраля на учете находится 1 миллион 745 тысяч 999 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.