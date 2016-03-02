Фонд гарантирования начал прием требований кредиторов "Авант-Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сегодня, 2 марта, обнародовал информацию об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Авант-Банка" в официальной прессе – газете "Голос Украины", сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, в рамках действующего законодательства требования кредиторов этого банка принимаются в течение 30 дней со дня публикации в Киеве по адресу бульвар Верховного Совета, 7.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в "Авант-Банк" 1 февраля сроком на один месяц – до 28 февраля 2016 года включительно. 25 февраля Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Авант-Банка".

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"Авант-Банк" работал на рынке Украины с 2009 года. По информации НБУ, его ключевым владельцем является Игорь Завацкий через компанию "Стабил Холдинг".