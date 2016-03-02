Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,81 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2681,0762 (2 марта – 2708,5229)

100 EUR – 2910,5763 (2 марта – 2944,7061)

10 RUR – 3,6415 (2 марта – 3,6575)

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Как сообщал УНИАН, 2 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,47/26,62 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6930/28,8560 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3590/0,3610 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8108 гривни/доллар, к этому часу заключено 554 сделки на сумму 399,51 миллиона долларов.