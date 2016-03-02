Резервы Фонда гарантирования вкладов сократились на 9%

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 марта 2016 года составил 12,336 миллиарда гривень, что на 1,213 миллиарда гривень, или на 9%, меньше показателя на 1 февраля.

Об этом сообщается на сайте фонда, однако другие данные по состоянию на 1 марта, включая объем выплаченного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков и количество действующих банков – участников фонда, пока не обнародованы.

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Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования на 1 февраля 2016 года составил 13,549 миллиарда гривень, что на 535 миллионов гривень, или на 3,8%, меньше показателя на 1 января.