"Альфа-групп" не отказывается от покупки "Укрсоцбанка"

Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая "Альфа-Банком", не отказывается от покупки 100% акций UniCredit Bank ("Укрсоцбанка") в рамках подписанного в январе соглашения с итальянской банковской группой UniCredit, сообщили УНИАН в обоих банках.

"Мы твердо заявляем о своей стратегии развития, как и наши акционеры, которые готовы инвестировать в Украину. Мы понимаем, что это один из перспективнейших рынков, и не собираемся отказываться ни от каких планов развития", – сообщили в пресс-службе "Альфа-Банка" со ссылкой на слова главного управляющего директора Рушана Хвесюка.

В банке напомнили, что сделка между ABH Holdings S.A. и UniCredit Group предполагает передачу 100% акций "Укрсоцбанка" в обмен на миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%. После закрытия сделки UCG, глобальная итальянская банковская группа, станет миноритарным акционером ABHH. Сделка будет закрыта после получения необходимых согласований регулятора.

В UniCredit Bank по запросу УНИАН также сообщили, что ситуация не изменилась и сделка действительна.

"Официально статус сделки не изменился, и банк ждёт согласования Антимонопольного комитета и Национального банка Украины", - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая "Альфа-Банком", отказалась от покупки банка Zuno у международной финансовой группы Raiffeisen Bank International.

В январе этого года ABH Holdings S.A. подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 100% акций "Укрсоцбанка". Закрытие сделки ожидается в 2016 году.

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Холдинговая компания ABH Holdings S.A. в Украине владеет дочерним банком "Альфа-Банк", одним из крупнейших финучреждений Украины по объему активов.

UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, "УниКредит Банка" и "Укрсоцбанка". В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.