Провал финплана Кремля: западные банки отказываются размещать гособлигации России

Американские инвестиционные банки отказываются размещать российские государственные облигации, следуя рекомендациям со стороны властей США, пишет The Wall Street Journal.

В списке финучреждений - JP Morgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Morgan Stanley and Wells Fargo & Co.

Читайте такжеSberbank CIB прогнозирует очередное падение российского рубляОтказался от размещения облигаций и Goldman Sachs после того, как американские власти рекомендовали это сделать.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов России направило 25 иностранным банкам заявки на размещение государственных облигаций на сумму 3 млрд долларов.

В список вошли крупнейшие банки США, Евросоюза и КНР, среди которых: Barclays, Deutsche Bank, HSBC, UBS, UniCredit, Morgan Stanley, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Citigroup, Crédit Agricole, Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Goldman Sachs и другие.

Также, в списке есть три российских банка - ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк.

Последний раз Россия размещала гособлигации в сентябре 2013 года.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев назвал критической ситуацию с бюджетом. Он заявил, что с широкой приватизацией, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, больше нельзя медлить, ее надо проводить даже в неблагоприятных экономических условиях.