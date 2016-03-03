Рубль возобновил падение, несмотря на рост стоимости нефти

Курс доллара США расчетами "завтра" на старте сегодняшних торгов на Московской бирже к 10:01 (9:01 по Киеву) прибавил 32 копейки к предыдущему закрытию и достиг 73,39 рубля. Курс евро к этому времени поднялся на 31 копейку до 79,7140 рубля, сообщает Росбалт со ссылкой на данные биржи.

При этом на максимуме курс американской валюты добрался до 73,756 рубля, а курс единой европейской валюты преодолел рубеж в 80 рублей, коснувшись отметки в 80,089 рубля.

Как отмечает аналитик "Альпари" Владислав Антонов, утром в четверг баррель эталонного сорта Brent стоил 36,76 доллара.

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"Нефть пережила отчеты по запасам, и теперь можно рассматривать повышение котировок до 38 долларов. Если покупатели сорвут защитные стопы продавцов, то цена быстро вернется к 39-40 долларам", - сообщил он.

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Отмечается, что в четверг внимание трейдеров будет направлено на публикации данных об уровне деловой активности в сфере услуг в разных регионах Европы и США, в пятницу - на отчет по американскому рынку труда.