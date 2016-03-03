Нацбанк назначил гендиректором монетного двора бывшего финдиректора "Сентравис продакшн Юкрейн"

Генеральным директором банкнотно-монетного двора Национального банка Украины с 1 марта 2016 года стал Сергей Иванюта, который с 2012 по 2015 годы занимал должность финансового директора компании "Сентравис продакшн Юкрейн", одного из крупнейших в Европе специализированных предприятий по производству бесшовных нержавеющих труб.

Как сообщается на сайте НБУ, Иванюта начал трудовую деятельность в 1993 году, в том числе работал в "Укрсоцбанке" и компании "Крафт Фудз Украина", и помимо компании "Сентравис продакшн Юкрейн", был финансовым директором ряда других компаний – "Киевоблэнерго" с 2003 по 2010 годы, "МТС Украина" в 2011 году, "Украинские новейшие технологии" в 2012 году. С 2015 года Иванюта занимал должность советника гендиректора банкнотно-монетного двора НБУ.

Как отмечается в сообщении, одной из приоритетных задач Иванюты на новом посту будет разработка стратегии выхода НБУ на международный рынок по производству денежных единиц, как это предусмотрено программой развития финсектора до 2020 года.

Также сообщается, что годовая производственная мощность банкнотно-монетного двора составляет около 1,8 миллиарда банкнот и 1,2 миллиарда монет монет, что позволяет обеспечивать как внутренние потребности Украины, так и производить продукцию по заказу других государств.

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Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.

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Банкнотно-монетный двор НБУ специализируется на изготовлении бланков государственных ценных бумаг, документов строгой отчетности и знаков почтовой оплаты, а также ценных бумаг по заказу иностранных государств.