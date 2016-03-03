Суд отказался по просьбе НАБУ арестовать счета скандальной "Энергосети"

Хозяйственный суд города Киева отказался наложить арест на средства компании "Энергосеть" в сумме 38,823 миллиона гривень, которые находятся на счетах "Ощадбанка", сообщает Экономическая правда.

Как отмечается, истцом в данном деле выступало Национальное антикоррупционное бюро. Ответчиками - ОАО "Запорожьеоблэнерго", ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" и ЧАО "ХК "Энергосеть".

"В обоснование заявления НАБУ указывало, что в случае признания судом недействительным договора об уступке права требования в "Энергосети" возникнет обязанность по возврату 38,823 миллиона гривень, которые в дальнейшем должны быть зачислены на счет "Запорожьеоблэнерго" со специальным режимом использования как оплата за поставленную электрическую энергию", - говорится в постановлении.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро требовало взыскать с указанных компаний 137,961 тысячи гривень.

Суд отказался наложить арест на счета "Энергосети" в сумме 38,823 миллиона гривен и взыскать с компании 137,961 тысячи гривень. Рассмотрение дела отложено на 9 февраля 2016 года.

Ранее НАБУ подало в суд 4 исковых заявления о признании недействительными договоров уступки права требования между "Запорожьеоблэнерго", в котором государству принадлежит более 60% акций, и частной компанией "Энергосеть".

"Согласно договорам, произошла замена кредитора в обязательствах на общую сумму 346, 2 миллиона гривень, которые должны поступить от крупных потребителей электроэнергии. В результате незаконно заключенных договоров право государства на требования долга за потребленную электроэнергию в размере 346,2 миллиона гривень было передано частной фирме, что противоречит действующему законодательству", - говорилось в заявлении.

Исковые заявления подготовлены на основе материалов, наработанных детективами НАБУ в ходе досудебного расследования по факту присвоения должностными лицами в особо крупных размерах имущества ОАО "Запорожьеоблэнерго".

Как известно, в начале января детективам НАБУ разрешили выемку документов по уголовному производству относительно присвоения имущества "Запорожьеоблэнерго" в особо крупных размерах.

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По данным СМИ, миноритарными акционерами "Запорожьеоблэнерго" есть группы, близкие к Константина Григоришина и братьев Григория и Игоря Суркисов.

Председателем правления Чао "Энергосеть" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергосети".